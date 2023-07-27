ميقاتي يتصل برئيس الإمارات معزيًا

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة العاشر من المحرم 1445 هـ: أهم مسألة في أي معركة أو صراع عندما تختار الصف الذي تقف فيه أن تحدد من هو عدوّك، معرفة العدو وامكاناته وخططه ومشاريعه وأهدافه من البديهيات.