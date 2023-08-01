سوسان يدعو إلى وقف إطلاق النار في عين الحلوة

طالب مفتي صيدا سليم سوسان، بـ"وقف اطلاق النار فوراً في مخيم عين الحلوة"، مؤكداً أن "هذا المخيم هو جزء من مدينة صيدا التي قدمت شهداء من أجل فلسطين، ولم تتخل يوماً عن الفلسطينيين".