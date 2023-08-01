سوسان يدعو إلى وقف إطلاق النار في عين الحلوة
طالب مفتي صيدا سليم سوسان، بـ"وقف اطلاق النار فوراً في مخيم عين الحلوة"، مؤكداً أن "هذا المخيم هو جزء من مدينة صيدا التي قدمت شهداء من أجل فلسطين، ولم تتخل يوماً عن الفلسطينيين".
وشدد سوسان على أن "هذا التقاتل عبثي، ونحن حريصون على الأمن الفلسطيني في عين الحلوة وعلى الأمن اللبناني في صيدا ولا نقبل أن تصاب مدينتنا بأي سوء"، لافتاً الى أنه "ليس من الطبيعي ان يترجم الاختلاف بالرصاص والقذائف".
ودعا اجتماع هيئة العمل المشترك في بيروت إلى "الاسراع بتشكيل لجنة تحقيق فوراً ومباشرة عملها اليوم دون تسويف أو مماطلة لكشف الجناة الذين قتلوا اللواء العرموشي وتسليمهم إلى الامن اللبناني كما اتفق فلسطينياً ولبنانياً".