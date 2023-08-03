نصرالله: كلنا ننتظر الحقيقة بتفجير المرفأ

أشار الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمة له خلال حفل تأبيني للشيخ عفيف النابلسي، إلى ان "المشكلة الرئيسية بمنطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح بكل شيء مقابل سياسة الخضوع الموجودة في أكثر من مكان لهذه الارادة الأميركية، فالأميركيون يأخذوننا لكارثة كبيرة نقترب منها بلبنان وعلى الحكومة القيام بمصلحة البلد بعيدا عن الخضوع".