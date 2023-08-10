آخر الأجواء من منطقة الكحالة

مصادر الثنائي الشيعي للجديد: كلام باسيل عن اتفاق أولي مع "حزب الله" لا يستند الى وقائع عملية بل إلى مناخ مصطنع هدفه شراء الوقت

مصادر الثنائي الشيعي للجديد: كلام باسيل عن اتفاق أولي مع "حزب الله" لا يستند الى وقائع عملية بل إلى مناخ مصطنع هدفه شراء الوقت