قنصل لبنان الفخري يزور وزير الإعلام
زار قنصل لبنان الفخري في فلوريدا السيد مصطفى ناصر، وزير الإعلام زياد مكاري في مكتبه في وزارة الاعلام، تباحث الطرفان بآخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، وفي أولوياتها انتخاب رئيس للجمهورية، كما بحث الطرفان وضع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووعد مكاري بتلبية دعوة ناصر لزيارة مدينة بعلبك، على أن يتوج بلقاء خاص مع فعاليات المدينة، في دارته في فندق الخوام في بعلبك بأقرب فرصة.
وزار ناصر بالمناسبة رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في مكتبه في وزارة الاعلام ، وبحث الطرفان شؤون تهم منطقة بعلبك الهرمل والبقاع.