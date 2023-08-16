قنصل لبنان الفخري يزور وزير الإعلام

زار قنصل لبنان الفخري في فلوريدا السيد مصطفى ناصر، وزير الإعلام زياد مكاري في مكتبه في وزارة الاعلام، تباحث الطرفان بآخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، وفي أولوياتها انتخاب رئيس للجمهورية، كما بحث الطرفان وضع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية.