أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 17-8-2023

النهار



اعلنت هيئة التبليغ في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عن اسماء عدد من المعممين الذين اعتبرهم غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني، ومنهم شقيق النائب حسين الموسوي الذي فر الى العراق بعد اتهامه بتصنيع الكبتاغون وترويجه، لكن رئاسة المجلس تراجعت عن القرار لاحقا واعتبرته لا يعبر عن ارادتها.



شوهدت أمس في منطقة الهرمل 25 شاحنة محملة بالمازوت تدخل برا عبر الأراضي السورية الى لبنان وبمواكبة أمنية حزبية.



أُفيد أن سفيرة دولة كبرى تواكب الملف اللبناني والرئاسي، باقية الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية نظراً الى ما هو مقبل على لبنان، بتوجيهات من إدارة بلدها.



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الجمهورية



أكد قريبون من مرجع مالي أنه سيتم إيجاد طريقة مناسبة لتسديد إستحقاق حيوي في نهاية الشهر بلا تجاوز الضوابط القانونية.



تشهد إحدى السفارات العربية زحمة خانقة يومياً من أجل تجديد أوراق الإقامة في لبنان نتيجة التدابير الجديدة المطلوبة لبنانياً وأممياً.



وصف مصدر سياسي بأنه فوجىء بموقف حزب معارض من حادثة خطيرة حصلت أخيراً واصفاً الموقف بالمدروس خلافاً لموقف حزب معارض آخر.



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اللواء



فُهم أن الحفارة التي وصلت للحفر في البلوك 9، هي استكشافية، لمعرفة وجود الغاز وكمياته، ثم يأتي الدور لحفارة الاستخراج!



خلافاً لما سمعه مرجع نيابي كبير من قطب نيابي، يتولى التنسيق معه، شكل قرار تكتل التيار الوطني الحر صدمة لجهة مقاطعة جلسة التشريع اليوم.



تبيّن حسب تقرير زوّد به وزير في وزارة سيادية، أن الخلل الطائفي كان من أبرز أسباب إلغاء عقود في وزارته، أُبرمت في عهد رئيس تيار معروف عندما كان وزيراً!



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نداء الوطن



يُلاحظ أنّ «التيار الوطني الحر» ينأى بنفسه عن تسجيل أي انتقاد أو اعتراض في ما خصّ قطاع الاتصالات، الذي يعرفه ويخبره جيداً، حيث يتردد أنّ أحد مستشاري وزير الاتصالات، وهو من أقربائه، يشكل صلة وصل سياسية - خدماتية - تنفيعية بين «التيار» و»المردة».



تبيّن أنّ حمولة الشاحنة التي وقعت عند كوع الكحالة هي عبارة عن ذخيرة لأسلحة خفيفة (كلاشنيكوف) وذخيرة لأسلحة متوسطة من عيار 12.7 ملم، ولا وجود لأي أسلحة أخرى عكس ما أشيع.



وجّهت سفارة دولة كبرى تحذيراً مباشراً إلى مسؤولين لبنانيين من التراخي في المسألة السيادية وتسهيل تمرير السلاح غير الشرعي.



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الأنباء



يبدو واضحاً أن الموقف الصادر عن فريق سياسي تجاه موعد تشريعي شعبوياً وصدر تحت الإحراج ولا يعبّر عن حقيقة التوجه لديه والذي عبّر عنه بشكل مختلف في الأشهر الماضية.



دخول البلاد في العتمة الشاملة نتيجة لعدم دفع لمستحقات أساسية يبدو فصلا من فصول مشابهة ستطال الكثير من القطاعات.



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البناء



قال مصدر دبلوماسي إن السير بتنفيذ الاتفاق الإيراني الأميركي الخاص بتبادل المعتقلين وتحرير الأموال الإيرانية ليس مجرد اتفاق تقني ظرفي لأن الثمن الذي سدده كل طرف في الاتفاق كان يصنفه في دائرة المعادلة الاستراتيجية للاتفاق النووي، سواء ما يتصل بأهمية المعتقلين الأميركيين كورقة ايرانية أو أهمية الأموال الايرانية لدولة تفرض العقوبات على إيران لتجفيف مواردها المالية، وتوقع المصدر تتمات للاتفاق أكبر بكثير.





تحدّث مصدر أمني عن مواجهة أربعة نواب من الذين وقعوا اقتراح القانون الخاص بتشريع المثلية لحالات غضب شعبي وتلويح مراجع روحية بإصدار مواقف علنية ضدّهم كل منهم في طائفته. وقال إن بعض هؤلاء النواب تراجع عن موقفه وبعضهم يناقش إعلان موقف نادم على التوقيع، فيما أعلن نواب تغييريون آخرون براءتهم من مواقف زملائهم خشية أن تلحقهم موجة الغضب.