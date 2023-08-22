الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وليد فياض لـ"نداء الوطن": وزير المال وقّع الإعتماد

2023-08-22 | 02:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وليد فياض لـ&quot;نداء الوطن&quot;: وزير المال وقّع الإعتماد
وليد فياض لـ"نداء الوطن": وزير المال وقّع الإعتماد

قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـصحيفة "نداء الوطن" إنّ "خطاب فتح الإعتماد تمّ توقيعه حسب الأصول من وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز لصالح شركة Coral Energy DMCC لتغطية ثمن شحنة الغاز أويل الواردة على متن الناقلة البحرية «To be advised» خلال شهري آب وأيلول 2023، وتمّ وضع كتاب الإعتماد الموقع أيضاً من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، في عهدة مصرف لبنان".

وحول السبيل لإفراغ "الناقلتين البحريتين "KALLOS"  التي ترسو قبالة معمل الزهراني و«ARIADNE» الراسية قبالة معمل دير عمار، وتشكلان شحنة مادة الغاز أويل لشهر آب 2023"، كما جاء في بيان لوزارة الطاقة أمس، قال فيّاض "سنحلّل مضمون الرسالة التي قد تعتبر إشعاراً بظرف قاهر نستطيع عبره مفاوضة المورّد لمعرفة ماذا يمكن فعله"، وذلك تجنّباً للغرامات التي قد تترتّب على لبنان، كما حصل في المرة السابقة حينما رست بواخر الفيول، وتمّ تكبيد الدولة نحو مليوني دولار لم يعرف كيف تمّت معالجتها.

أما عن كيفية توقيع وزير المال الإعتماد وعدم موافقة اللجنة الوزارية عليه، فأجاب فياض:"إسألي اللجنة".

 وعن الحلّ، قال "تركت اللجنة المسألة معلقة ومصرف لبنان يرفض فتح خطاب الاعتماد رغم وجود سلفة خزينة. علماً أن الأموال متوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان، الا إذا كانوا لا يريدون السماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستخدام بقية سلف الخزينة لدفع ثمن الفيول".

مقالات ذات صلة
وليد فياض لـ"نداء الوطن": وزير المال وقّع الإعتماد

محليات

وليد فياض

كهرباء لبنان

وزارة المال

اعتمادات الكهرباء

ملف الفيول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميقاتي يلتقي في هذه الأثناء في السرايا القائم بالاعمال لدى السفارة الفرنسية في لبنان السفير هيرفي ماغرو
"مش فاتح دكان على حسابي".. بو حبيب لـ"نداء الوطن": غالبية الملحقين الإقتصاديين بلا إنتاجية

اقرأ ايضا في محليات

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية
Play
06:14
Play

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية

06:14

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية

ميقاتي خلال جولته وبري على منصة الحفر في البلوك 9 : نأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور
Play
04:59

ميقاتي خلال جولته وبري على منصة الحفر في البلوك 9 : نأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور

قام رئيسا مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بجولة على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.

04:59

ميقاتي خلال جولته وبري على منصة الحفر في البلوك 9 : نأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور

قام رئيسا مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بجولة على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023