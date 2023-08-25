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محليات

أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 26-8-2023

2023-08-25 | 11:24
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أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 26-8-2023
أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 26-8-2023

اسرار النهار

■ لوحظ الالتفاف السياسي من جميع المكونات اللبنانية تجاه المؤسسة العسكرية بمعزل عن الاستحقاق الرئاسي

■ ينقل بأن مخيمات كشفية وشبابية أقيمت في بعض المناطق، إتخذت طابع التدريب العسكري، وبدعم وإشراف من حزب ممانع

■ بدأ الثوار السوريون في السويداء يرددون نشيدا على نسق نشيد الشهيد جبران تويني في معرض تصاعد الحركة الاحتجاجية والثورية المتجددة

اسرار اللواء

■ لاحظت مصادر سياسية رفيعة أن الوسيط الفرنسي فخَّخ مهمته عندما خاطب نواباً في كتل بصفة شخصية، ومنهما إثنان من كتلة التنمية والتحرير وثلاثة من تكتل لبنان القوي

■ يجري التداول في مجالس ضيِّقة باسم شخصية أمنية، ما تزال في الخدمة كمرشح تسوية في الرئاسة الأولى.

■ بات السؤال الملحّ: متى توقف المصارف اجراءات العزلة، واغلاق الابواب بوجه المودعين والمواطنين؟..

 

نداء الوطن

■ عُلم أنّ شبكة الموساد التي أعلن المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري عن توقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي والمؤلفة من شخصين كانت مهمتها إجراء رصد للمواقع الحساسة والاساسية لـ»حزب الله» وتحديد إحداثيات كاملة عنها. وأشارت المعلومات إلى أنّ الموقوفين يحملان الجنسية الروسية وأن عملية التوقيف حصلت منذ فترة وأحيطت السفارة الروسية في بيروت علماً بالأمر ولم يعلن عن الشبكة الا بعد اكتمال التحقيق.

■ حصل نقاش في الساعات الماضية بين حزب معارض وآخر وسطي حول الخيارات الرئاسية للمرحلة المقبلة فلم يصلا إلى نتيجة وأبقيا قنوات الحوار مفتوحة.

■ طرقت كتلة نيابية باب دولة عربية تعتبر راعية للطائفة للمساعدة في موضوع انمائي واقتصادي وليس سياسياً فاكتشفت أنّ الأبواب مغلقة.

 

اسرار البناء

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن لبنان فشل في فرض إلزامية التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني ولم يبق إلا صدور القرار رسمياً بعكس رغبة لبنان ولذلك لم يبق أمام لبنان إلا تسجيل التحفظ على قرار التجديد وتحميل مجلس الأمن مسؤولية أي صدام بين اليونيفيل والأهالي

كواليس

قال مصدر مالي إن نجاح مصرف لبنان بتأمين الرواتب بالدولار دون الاعتماد على حقوق السحب الخاصة أو المساس بالاحتياط وشراء الدولارات من السوق دون منصة صيرفة ودون التأثير على سعر الصرف يكشف أن منصة صيرفة كانت مزراب تنفيعات ولزوم ما لا يلزم

 

اسرار الجمهورية

■ لوحظت في الأيام الأخيرة زيارات متعددة قام بها موفدون من دولة إقليمية الى مسؤول كبير

■ أعرب مصدر أمني عن خشيته من تكوُّن مربع أمني خطير تحت سيطرة تنظيمات متطرفة في أحد المخيمات الفلسطينية الرئيسة في لبنان

■ تعمل قوى فاعلة في المعارضة على استقطاب نواب من الطائفة السنية، بهدف ضمهم إلى لائحة النواب الـ31 التي تبلورت أخيراً، لكنها لم تحقق نتيجة مهمة

 

الأنباء

*تناقضات كبيرة

تناقضات كبيرة على خط حراك تجاه لبنان يعيق توحيد الرؤية حول الخطوات نحو الحل.

*حجة غير مقنعة

غياب الحجة المقنعة عن مواقف متصلّبة في رفضها لمسار هو شبه الوحيد للخروج من الأزمة القائمة.
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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 25-8-2023
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