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محليات

مراد : نجدد الدعوة للحوار وانتخاب رئيس للجمهورية

2023-08-28 | 06:32
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مراد : نجدد الدعوة للحوار وانتخاب رئيس للجمهورية
مراد : نجدد الدعوة للحوار وانتخاب رئيس للجمهورية

دعا النائب حسن مراد اللبنانيين "للحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات ليعود لبنان مقصدًا لكل الأشقاء العرب".

ودعا خلال عشاء أقامه حزب "الاتحاد" على شرف مخيم الشباب القومي العربي في ديوان القصر في الخيارة البقاعية حضرته فاعليات سياسية واجتماعية وتربوية،" الشباب إلى ضرورة التوحد للوقوف في وجه العدو ومؤامراته وعدوانه، خصوصًا بعد أن سجلت المقاومة الفلسطينية ملاحم البطولة، وبعد أن تمكنت المقاومة في لبنان من دحر العدو بالقوة؛ إيمانًا بقول القائد جمال عبد الناصر: إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، متسلحة بدعم الشعب والجيش".

وقال: "إنّ الأمة العربية الواحدة التي يجمعها التاريخ المشترك والجغرافيا والمصير الواحد والقضايا الواحدة، لا بد  أن تنهض من جديد لتصنع الأمجاد في حاضرها وغدها رغم كل ما تتعرض له من عدوان واستهداف لطمس هويتها، وسلب ثرواتها وتغيير معتقداتها وتهميش قضيتها المركزية فلسطين".

واعتبر مراد أنّنا في "زمن المتغيّرات والاكتشافات والاختراعات، ويجب ألا يبقى العرب على هامش هذه الثورات العلمية ولديهم من القدرات الشابة والإمكانات المادية ما يجعلهم في مقدمة الأمم التي تنتج المعلومات بدل أن تبقى مستهلكة تنتظر ما يقدمه لها الغرب من فتات اختراعاته مطالبًا الشباب بالتمسك بالأمل والإرادة القويّة إلى جانب أصالة القيم والأخلاق للانتقال بواقع أمتنا إلى واقع أفضل"

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