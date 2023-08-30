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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2023-08-30 | 00:36
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

 

تتجاوب شركات ومؤسسات مع مسعى لتخفيف تلوث المولدات في وسط بيروت باستثناء عدد قليل منها يرفض تحمل اي تكلفة اضافية ولو على حساب صحة اصحابها والعاملين لديها.

 

تمنع إدارة الكونسرفاتوار الوطني التلامذة المسجلين لديها من المشاركة في جوقات وورشات تدريب مع جمعيات ومدارس اخرى تحت طائلة الغاء تسجيلهم.

 

يسجل عدد من زوار السرايا الحكومية عدم وجود زجاج في الصالونات منذ انفجار المرفأ والابقاء على نايلون يغطي النوافذ.

 

لوحظ أن ثمة أحزاباً تتسابق على تأمين المحروقات في عدد من المناطق، والأمر عينه للكتب المدرسية والقرطاسية.

 

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الجمهورية

 

نوهت أوساط متابعة بأداء مسؤول مالي جديد، واعتبر ّت أنه لو اعتمدت هذه السياسة لكان وضع البلد أفضل.

 

أبلغ مسؤول مالي الى لجنة نيابية إستعداده لتسليم القضاء أي معلومات أو مستندات يطلبها رسميا في إطارات تحقيقات جارية.

 

بدأ الحديث في الكواليس السياسية عن ملف بغاية الأهمية وضع على نار حامية تمهيداً لعقد اتفاقية حوله.

 

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اللواء

 

حسب خبراء، دخل الملف الرئاسي في متاهات التسابق الأميركي – الإيراني على تثبيت مناطق النفوذ في الدول الداخلة ضمن «محور الممانعة»..

 

يتردد أن حزباً فاعلاً تمنًّى على حليفيه وقف الحملات عبر المحطات، لئلا يتأثر التحالف الذي يجري ترميمه بتأثيراتها السلبية.

 

كشف مطلعون أن موجة النزوح السوري الجديدة باتجاه لبنان مردُّها الى التردِّي البالغ لسوء الوضع المعيشي، وظهور عوارض الجوع لدى السكان.

 

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نداء الوطن

 

يتردد أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أبلغ أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية أنّ ملفات الدعم كلفت مصرف لبنان حوالى 9 مليارات دولار وهي حوالى 10 آلاف ملف صرفت خلال السنوات 2020، 2021، و2022.

 

يردد بعض المعنيين أنّه على الرغم من تحذيرات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من بلوغ القعر المالي، إلا أنّ الأخير يواظب على شراء الدولار من السوق السوداء، وفي مصرف لبنان مخزون من العملة الخضراء يساعد على تقطيع المرحلة.

 

تكشف التحقيقات التي تجرى مع السوريين الداخلين خلسة إلى لبنان وجود شبكات تهريب مرتبطة بضباط سوريين وجهات لبنانية مغطاة سياسياً.

 

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البناء

 

قالت مصادر أمنية في كيان الاحتلال لقنوات إعلامية إن تهديد السيد حسن نصرالله بردّ قويّ على أي عملية اغتيال فوق الأراضي اللبنانية قد تسبب بإلغاء عملية اغتيال قيد التحضير لاستهداف أحد قادة حركة حماس.

 

قالت جهات إعلامية بريطانية إن رداً روسياً على قيام المخابرات البريطانية بإدارة حرب الطائرات المسيّرة على العمق الروسي، قد بدأ بالحرب السيبرانية على مطارات بريطانيا وقد يتصاعد بإرسال مسيّرات تنسب لجهات ايرلندية متطرفة على قاعدة أن تصنيف بريطانيا دولة عدوة يبيح تسليح خصومها.

 

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الأنباء

 

تزامن لافت لحراك دولي واقليمي تجاه لبنان مع ما يمكن أن يحمله من دلالات على أكثر من صعيد.

 

خطوة مستجدة في ملف استراتيجي ستكون فاتحة لما هو أكبر في المستقبل.

 

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