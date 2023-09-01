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محليات

هوكشتاين : ترسيم الحدود الدائمة تحقق تسوية شاملة

2023-09-01 | 08:51
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هوكشتاين : ترسيم الحدود الدائمة تحقق تسوية شاملة
هوكشتاين : ترسيم الحدود الدائمة تحقق تسوية شاملة

أكّد الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، في حديث تلفزيوني أنه "قد بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، وهذا في الواقع ما يأمله لبنان ونأمله جميعاً لتحقيق الاستقرار في الجنوب، وكي يحظى لبنان بحدود واضحة وآمنة في المياه".

وأشار الى ان "ميزة ترسيم الحدود الدائمة هي أنه من الان فصاعداً حتى المستقبل سيتم تسوية كل شيء ويمكن أن تتحرك الأمور بسلاسة".

في حين إعتبر هوكشتاين، أنه "قد بدأ الأمر يفيد الاقتصاد اللبناني بالاستثمارت الأجنبية"، وقال: "لا أتوقع حدوث أي مشاكل تتطلب مساعدتي".

وأكّد، أن "الولايات المتحدة تريد دعم لبنان"، وأضاف، "نحن نؤمن بأن لبنان يمكن أن يصبح بلدا غنيا ومزدهرا فهو يملك المقومات ولديه افضل شعب في العالم وافضل المناظر وينعم بالسياحة واللبنانيون هم رواد العمال في كل مكان حول العالم".

كما شدّد هوكشتاين، على أنه "ما من سبب يمنع لبنان من بناء اقتصاد جديد، وللقيام بذلك يحتاج لحكم جيد وحكومة فعلية وشفافية وضوابط أفضل على الاقتصاد ولا بد من استئصال الفساد".

ولفت، الى أنه "يمكن جلب المزيد من الاستثمارات الى لبنان، لكننا بحاجة إلى الاستقرار"، وختم، الحدود تعطي شعورًا بالاستقرار بالتأكيد".

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هوكشتاين

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