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محليات

جرادة لـ"الجمهورية": مبادرة بري "ايجابية جدًا"

2023-09-02 | 01:49
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جرادة لـ&quot;الجمهورية&quot;: مبادرة بري &quot;ايجابية جدًا&quot;
جرادة لـ"الجمهورية": مبادرة بري "ايجابية جدًا"

وصف النائب التغييري الياس جرادة دعوة الرئيس نبيه بري بـ"الايجابية جدًا".

وقال جرادة لصحيفة "الجمهورية": "اعتقد انّ من الضروري ان يُبنى عليها، بحيث تكون لدينا المسؤولية والذكاء الكافي لننحى في اتجاه بلورة حلول ومخارج للأزمة".

واضاف: "في رأيي انّ هذه الدعوة جاءت في وقتها، وهي تعدّ مخرجاً مشرّفاً للجميع دون كسر عظم. علينا ان نعي جميعاً في هذه المرحلة، انّ علينا الّا نسلك اتجاهات كسر عظم لأحد، بل ان نتجّه جميعاً لبناء وطن كلنا موجودون فيه، وكلنا مشاركون فيه، وليس لطرف على حساب طرف. ومن يفكر ان يذهب إلى وطن على قاعدة كسر فريق للشريك الآخر، فإنّه بذلك يؤسس الى حرب. اعتقد انّ المبادرة التي أُطلقت خطوة جيدة ولو متأخّرة، وانما مناسبة جداً لبداية تقودنا الى أن نجتمع كلنا معاً".

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