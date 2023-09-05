"التقدمي الإشتراكي" عرض الأوضاع مع "التجدد للوطن"
استقبلت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وفدا من حركة "التجدد للوطن"، في المركز الرئيسي للحزب، في وطى المصيطبة، عرض باسمه رئيس الحركة شارل عربيد والدكتور أنطوان مسرة الورقة السياسية الأولى التي أعدتها الحركة وتفاصيل المشروع السياسي.
وحضر عن قيادة "التقدمي": نائبا رئيس الحزب زاهر رعد وحبوبة عون، أمين السر العام ظافر ناصر، أعضاء مجلس القيادة، مفوضون وأمين عام وعدد من أعضاء الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي.
وخلال اللقاء، تم عرض مختلف العناوين ومناقشة الأوضاع والمستجدات العامة.