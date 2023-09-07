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محليات

لجنة تقصي الحقائق النيابية برئاسة أبي رميا

2023-09-07 | 06:19
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لجنة تقصي الحقائق النيابية برئاسة أبي رميا
لجنة تقصي الحقائق النيابية برئاسة أبي رميا

التأمت لجنة تقصي الحقائق النيابية المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب جهاد بقرادوني، ينال الصلح، غسان عطالله لمتابعة ملف مسبح الرئيس إميل لحود الاولمبي في النقاش.

استمع النواب الى كل من المستشار الفني والهندسي في وزارة الشباب والرياضة المهندس سمير دمشقية والرئيس السابق لدائرة الشؤون الإدارية والتجهيز في الوزارة الاستاذ ريمون توما.

واطّلع أعضاء اللجنة على الملاحظات التي أبداها المهندس دمشقية منذ بداية المشروع على الصعيد التقني والفني والهندسي والتي أبلغها الى وزير الشباب والرياضة في حينها. كما اطّلعت اللجنة من الأستاذ توما على الظروف التي أحاطت بالمشروع من عملية استدراج العروض مع الشركات التي قدّمت ملفاتها آنذاك وانتهت الى تلزيم شركة " آزتيك المحدودة" لتنفيذ المشروع في مرحلته الاولى.

وستلتئم اللجنة الأسبوع المقبل للإستماع الى الشركات التي قامت بالدراسات والاستشارات وإنجاز الأعمال، لاستكمال عملها في تقصي الحقائق.
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