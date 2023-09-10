بالفيديو - زحمة في مطار بيروت على خط المغادرين

أسف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، "لما يحصل من اقتتال في مخيم عين الحلوة، لأنه تقاتل بين الأخوة وضغط على الناس وتأثير على المحيط، ولا يوجد رابح على الإطلاق من هذا العمل الانتقامي العبثي الذي لا يمكن أن يكون مقبولا تحت أي شعار او أي عنوان".



