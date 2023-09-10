بالفيديو - زحمة في مطار بيروت على خط المغادرين

يللي بدو يسافر بدو يوصل عالمطار قبل ب ٧ ساعات ليلحق الامن العام pic.twitter.com/P2H1fV1Q9O
— Fatima Reslan (@FatimaReslann) September 10, 2023
يللي بدو يسافر بدو يوصل عالمطار قبل ب ٧ ساعات ليلحق الامن العام pic.twitter.com/P2H1fV1Q9O
أسف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، "لما يحصل من اقتتال في مخيم عين الحلوة، لأنه تقاتل بين الأخوة وضغط على الناس وتأثير على المحيط، ولا يوجد رابح على الإطلاق من هذا العمل الانتقامي العبثي الذي لا يمكن أن يكون مقبولا تحت أي شعار او أي عنوان".
أشار متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة إلى أنّ "في لبنان الحاكم والزعيم والكبير والمستكبر كلّهم يعيشون على أشلاء الوطن والمواطن"، معتبراً أنّه "لم يَعُد عيب في هذا البلد، ولم يَعُد للعيب معنًى ولا للأخلاق قيمة".