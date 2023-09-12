كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان تسيطر كتل هوائية حارة نسبيًا وجافة مصدرها مصر تدريجيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى إرتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة مع رياح ناشطة محمّلة بالغبار.

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.



ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة، وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح بدءًا من الفجروتشتّد أحيانًا لتلامس ال ٥٠كم/س واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، لذا نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.



الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية مصحوبة بنسبة رطوبة معتدلة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر.



الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانًا.