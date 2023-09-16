الأحمد يستقبل وفداً من "عصبة الأنصار"
أعلنت سفارة دولة فلسطين، في بيان، أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، استقبل مساء اليوم في سفارة دولة فلسطين، وبحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، عضو قيادة الساحة في لبنان منذر حمزة، قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وامين سر قيادة حركة فتح وفصائل المنظمة في صيدا ماهر شبايطة، وفداً من قيادة "عصبة الانصار" برئاسة الشيخ ابو شريف عقل وابراهيم السعدي وايمن شريدي.
وتم خلال اللقاء استعراض الاوضاع في مخيم عين الحلوة والتأكيد على "تثبيت وقف اطلاق النار واستمراره، والعمل على تنفيذ كافة النقاط الاخرى والمتعلقة باحداث مخيم عين الحلوة وسبق ان اعلنت من قبل الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني وجهازي المخابرات والامن العام بالاتفاق مع القيادة الفلسطينية والتي بدأ تنفيذها بمبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوقف اطلاق النار مساء يوم الخميس 14/9/2023".