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محليات

إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 18 أيلول 2023

2023-09-18 | 01:14
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إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 18 أيلول 2023
إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 18 أيلول 2023

إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 18 أيلول 2023

النهار

المياه مقطوعة عن بيروت منذ أسابيع وسكانها يناشدون المعنيين الالتفات إلى معاناتهم من جراء هذا الانقطاع.

مهرجان حزبي أقيم بقاعا ذكر بالانتخابات النيابية لناحية استقدامه مجنسين من لبنان وما وراء الحدود عبر وسائل نقل منظمة لإظهار أعداد كبيرة من المشاركين.

يشكو فريق سياسي من كثرة إطلالات أحد نوابه على الشاشات وهو يكرر مواقفه على شكل أسطوانة.

وزير ونائب سابق لا يزال يحظى بحضور عند قيادة حزبه، ولا سيما عند اتخاذ قرارات كبرى.

ينشط منتدى في العاصمة في تكثيف نشاطاته السياسية وتنظيمه محاضرات تجمع نخباً من جهات عدة مقارنة مع أندية أخرى.

دارت اشتباكات قبل يومين بين مجموعات تعمل على تصنيع الكبتاغون وتصديره عند الحدود اللبنانية السورية وتدخلت قوات سورية لضبطه.

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الجمهورية

يزور مسؤول حزبي دولة أوروبية الشهر المقبل حاملاً معه ملف النازحين.

ميَزت أوساط ديبلوماسية بين تنسيق اللجنة الخماسية مع دولة إقليمية وبين ضمّها المتعذِّر إلى اللجنة بسبب العقوبات.

قرر مسؤول تسلّم حديثاً أحد المراكز الحسّاسة أن ينفتح على الرأي العام ومخاطبته مباشرة في محاولة إعادة صورة الشفافية التي كانت للمؤسسة التي يتولاّها.

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اللواء

فوجئ مسؤول لبناني بكلام الموفد الفرنسي عن قرب عودته إلى بيروت لمناقشة ردود بعض النواب على أسئلته، رغم إعلانه المسبق بإضطراره للإلتحاق بمقر وظيفته الجديدة في الرياض!

تزايدت شكاوى المواطنين من "وقاحة" تجار الطوابع المالية من الموظفين في الدوائر الرسمية، الذين يحتكرون بيع الطوابع لأصحاب المعاملات بعشرة أضعاف سعرها الرسمي على الأقل، دون حسيب أو رقيب، وبحجة ندرة توفر الكميات اللازمة على إختلاف أسعارها العادية

يعاني القضاة وكبار الضباط والموظفين الذين تقاعدوا في الأشهر الأخيرة من مماطلات صغار الموظفين في تصفية حسابات معاشات التقاعد، بهدف الحصول على رشاوى مالية مقابل كل معاملة يتم إنجازها!

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نداء الوطن

يقضي رئيس جهاز أمني غير عسكري فترة نقاهة خارج البلاد في رحلة ذات طابع سياحي خاص مع مجموعة من الأصدقاء في توقيت بالغ الخطورة الأمنية بسبب أحداث عين الحلوة والنزوح السوري في موجته الثانية.

بدأت أحداث السويداء تنعكس تباينات بين الزعامات والشخصيات الدرزية في لبنان، وقد برز تباين واضح بين وليد جنبلاط، المؤيد لحراك السويداء، ووئام وهاب المؤيد للنظام السوري، وقد خرجت هذه التباينات إلى العلن.

تمّ التداول بمعلومات عن محاولات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مغادرة الأراضي اللبنانية عن طريق سوريا.

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البناء

قال مصدر دبلوماسي ان إعلان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن صيغة مقترحة للتفاهم التركي السوري تقوم على تعهّد تركي بالانسحاب مع ضمانات إيرانية وروسية وتعهّد سوري بضمان أمن الحدود التركية من سورية بضمانات موازية، جاء بعد مساعٍ امتدت لأسبوعين قادها عبد اللهيان بين أنقرة ودمشق بالتنسيق مع موسكو

أكدت مصادر يمنيّة أن الحوار السعودي مع أنصار الله متقدّم إضافة لكونه للمرة الأولى يتمّ عبر دعوة رسمية علنيّة للأنصار لزيارة السعودية، وأن مسار ملفات الرواتب وفتح الطرق بين المناطق حقق إنجازاً وأن ملف فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حسم مبدئياً ويتمّ وضع الترتيبات التنفيذية وتحديد الضمانات المرافقة

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الأنباء

رقم مالي صادم يعكس حجم الانفاق الكبير للدولة وفي المقابل نقص الايرادات.

لوحظ الصمت الرسمي تجاه مطلب أساسي على خط ملف متفجّر يترك تداعيات كبيرة وخطيرة.

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إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 18 أيلول 2023

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