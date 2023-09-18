طقس مشمس مع بداية الأسبوع... ماذا عن درجات الحرارة؟

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية

وإليكم الطقس المتوقع في لبنان للأيام المقبلة :

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و انخفاضها في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال و ارتفاعها في الداخل،ويستمر تكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

-امّا الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 28 درجة،في الداخل من 16 إلى 34 درجة.