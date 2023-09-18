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محليات

طقس مشمس مع بداية الأسبوع... ماذا عن درجات الحرارة؟

2023-09-18 | 02:27
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طقس مشمس مع بداية الأسبوع... ماذا عن درجات الحرارة؟
طقس مشمس مع بداية الأسبوع... ماذا عن درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال و ارتفاعها في الداخل،ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية

وإليكم الطقس المتوقع في لبنان للأيام المقبلة :

الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و انخفاضها في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال و ارتفاعها في الداخل،ويستمر تكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء:  غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

-امّا الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 28 درجة،في الداخل من 16 إلى 34 درجة.

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