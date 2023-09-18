سقوط ثلاثة قتلى في حادث سير مروع على اوتوستراد الغازية بينهم رجل وزوجته ونجاة طفلتهما
وقع حادث سير مروع على اوتوستراد الغازية بين سيارة من نوع مرسيدس لون كحلي يقودها شخص من بلدة إنصارية الجنوبية، وبين دراجة نارية قبل ان تصطدم السيارة بالحاجز الحديدي الجانبي وعامود للكهرباء ما ادى الى إنقلابها.
وقد أدى الحادث الى وفاة سائق السيارة وزوجته ونجاة إبنتهما الصغيرة، إضافة الى مقتل سائق الدراجة النارية الذي قذفته قوة الحادث لعشرات الأمتار.
وقد تم نقلهم جميعاً الى مستشفى الراعي بسيارات الاسعاف وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقاً بالحادث وتم رفع السيارة والعوائق واعادة فتح الطريق.