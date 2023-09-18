أيوب: هكذا تبددت أموال المودعين على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة

كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر تطبيق X، وعلقت على ما ورد في المرصد الاوروبي لنزاهة لبنان في ما يتعلق بحقوق السحب الخاصة: "عندما اوقف المصرف المركزي تمويل الحكومة هدرت هذه الاخيرة 49 مليون دولار في 15 يوما فقط من شهر آب، هكذا تبددت اموال المودعين والاحتياط الالزامي على سنوات وبتواطؤ واضح بين المركزي والحكومة، وهذا دليل على استمرار المنظومة في هذا النهج التدميري اذا لم تتم محاسبة المسؤولين والمرتكبين".