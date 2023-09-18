مكتب ميقاتي يرد على النائبة غادة أيوب: ما تسميه سعادتها "هدرا" هي ديون مستحقة على لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

تعليقا على ما أدلت به سعادة النائبة غادة ايوب ، يفيد مصدر حكومي أن ما تسميه سعادتها "هدرا" هي ديون مستحقة على لبنان بموجب التزامات سابقة، وتم تسديدها بموجب قرار واضح صادر عن الحكومة ، بما يضمن استمرار البنك الدولي بتمويل عدد من المشاريع الاساسية في لبنان.

وتمنى المصدر على سعادتها التدقيق في ما تعلنه، منعا لوقوعها في فخ التشهير المجاني والحملات السياسية المعروفة الاهداف ليس الا.