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محليات

بري عرض المستجدات في مخيم عين الحلوة مع وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

2023-09-19 | 07:44
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بري عرض المستجدات في مخيم عين الحلوة مع وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بري عرض المستجدات في مخيم عين الحلوة مع وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة محافظ مقاطعة واين في ولاية ميشيغان الاميركية وورن ايفنز ونائبه ( الاميركي من اصل لبناني ابن مدينة بنت جبيل ) أسعد طرفة بحضور ناشر صدى الوطن اسامة السبلاني .

بري عرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية خلال لقائه النائب السابق ياسين جابر .
وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضم نائب الامين العام للجبهة جميل مزهر واعضاء المكتب السياسي كايد الغول وعمر مراد  ومسؤول الجبهة في لبنان مروان عبد العال ،  بحضو مسؤول الملف الفلسطيني في حركة أمل محمد الجباوي حيث تناول اللقاء الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والوضع في مخيم عين الحلوة 
وبعد اللقاء تحدث مزهر : التقينا اليوم دولة الرئيس نبيه بري لبحث التطورات الراهنة وما يجري في مخيم عين الحلوة وأيضا في هذا الاطار تقدمنا بالشكر والتقدير العالي للجهود التي يبذلها دولة الرئيس من أجل اسقاط المؤامرة وحقن الدم الفلسطيني .
واضاف : هناك مؤامرة كبيرة ومخطط كبير يستهدف الوجود الفلسطيني في هذه المخيمات ويستهدف قضية اللاجئين ويستهدف تصفية قضية اللاجئين ويستهدف أيضاً الاستقرار اللبناني والشعب والوجود اللبناني ، هذه مؤامرة ومخطط كبير وبالتالي جرى الحديث مطولاً مع دولة الرئيس من أجل ان نعمل سوياً ومعاً لاسقاط هذه المؤامرة وحقن الدم الفلسطيني ومحاصرة كل المحاولات التي تستهدف إشعال النيران في المخيم لان هذا يشكل خطراً كبيرا على الوجود الفلسطيني بإعتبار أن مخيم عين الحلوة هو المخيم الاكبر وعاصمة الشتات ، لذلك نحن حريصين جدا بالتفاعل مع دولة الرئيس وبالتواصل والتنسيق المشترك من أجل محاصرة هذه الفتنة ومحاصرة ما يجري من مخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين والشعب اللبناني .
وختم : بالتأكيد من خلال هذه الجهود وهذا العمل المتواصل والجهد المقدر لدولة الرئيس بالتأكيدسننجح باسقاط هذا المخطط وهذه المؤامرة التي تستهدف الفلسطينيين واللبنانيين معا
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محليات

نبيه بري

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