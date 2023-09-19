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محليات

وفد نيابي زار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة وسلمها عريضة للاسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق بجريمة انفجار المرفأ

2023-09-19 | 09:23
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وفد نيابي زار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة وسلمها عريضة للاسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق بجريمة انفجار المرفأ
وفد نيابي زار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة وسلمها عريضة للاسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق بجريمة انفجار المرفأ

زار وفد نيابي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في مقر عام المنسقية في اليررة، ضم السادة النواب غسان حاصباني ممثلا "الجمهورية القوية"، سليم الصايغ ممثلاً "الكتائب" واللواء أشرف ريفي ممثلاً "تجدّد"، يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز.

وقد سلم الوفد المنسقة الخاصة عريضة موجهة الى سعادة الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريتش تؤكد وتثني على موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار امرفأ بيروت في ٤ آل ٢٠٢٠، وتدعوه للاسراع في تشكيل هذه اللجنة. وتحمل العريضة ٢٩١ توقيع من نواب وجمعيات انسانية وحقوقية لبنانية ودولية واهالي الضحايا والمتضررين.
وناشد الوفد فرونتيسكا نقل هذا المطلب الملح للشعب اللبناني الى الامين العام ودعم لبنان وشعبه في سبيل تحقيقه والكشف عن الحقيقة في هذه القضية والافراج عن العدالة المعطلة في لبنان.
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وفد نيابي زار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة وسلمها عريضة للاسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق بجريمة انفجار المرفأ

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