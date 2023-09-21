ماذا في أسرار الصحف؟

الأخبار

بعد اندلاع الخلاف بين وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، حاول محسوبون على تيار المستقبل في أحياء بيروتيّة رفع لافتات تنتقد سياسة المملكة العربيّة السعوديّة، قبل أن يتدخل رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية على وجه السرعة ليلاً لمنع ذلك. اللافت أن صوراً تجمع عثمان والرئيس رفيق الحريري رُفعت في بعض شوارع العاصمة، وحظيت بموافقة الأمين العام للتيار أحمد الحريري، فيما سارع هاشميّة في اليوم نفسه إلى زيارة مولوي، الذي تربطه به علاقة مميزة، ما يشير إلى تباينٍ داخل المستقبل حول خلاف مولوي - عثمان.

قالت مصادر في «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» إن قرار التمديد لمفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان 5 سنوات، حتى عام 2028، لم يُصادق عليه خلال جلسة المجلس التي أقرّت التمديد في التاسع من أيلول الجاري، ما يعدّ «مخالفة قانونية» حالت دون نشر القرار في الجريدة الرسميّة حتّى اليوم. وأشارت المصادر إلى إمكانية عدم نشر القرار أصلاً لمنع أيّ محاولة للطعن فيه، مع احتمال أن يكلّف دريان معنيّين للقيام بجولة على الأعضاء الذين حضروا الجلسة لتوقيع القرار ومصادقته، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسميّة.

في سياق الاستثمار السياسي لتقرير التدقيق الجنائي، يحاول خصوم التيار الوطني الحر تحميله مسؤولية ما تضمّنه التقرير عن إنفاق مبالغ ضخمة على مؤسسة كهرباء لبنان. فيما أكّد مسؤول في مصرف لبنان أن تحديد المستفيد الحقيقي من هذا الإنفاق ينبغي أن يتم من خلال التدقيق في صفقات الفيول الذي كانت تستورده المؤسسة لتشغيل معامل إنتاج الطاقة. وأضاف أن الحسابات المصرفية لأكبر ثلاث شركات معنية باستيراد الفيول إلى لبنان كافية للتدليل على حجم الأرباح التي جنتها هذه الشركات، ويمكن تحديد هذه الأرباح من خلال مقارنة سهلة مع ما يجري في بلدان أخرى، ومن خلال حجم القروض التي حصلت عليها هذه الشركات من مصارف لبنانية وتسديدها القسم الأكبر منها بـ 20% من قيمتها بعد انهيار الليرة، مؤكّداً وجود تقارير مفصّلة حول هذا الملف.

في سياق الاستثمار السياسي لتقرير التدقيق الجنائي، يحاول خصوم التيار الوطني الحر تحميله مسؤولية ما تضمّنه التقرير عن إنفاق مبالغ ضخمة على مؤسسة كهرباء لبنان. فيما أكّد مسؤول في مصرف لبنان أن تحديد المستفيد الحقيقي من هذا الإنفاق ينبغي أن يتم من خلال التدقيق في صفقات الفيول الذي كانت تستورده المؤسسة لتشغيل معامل إنتاج الطاقة. وأضاف أن الحسابات المصرفية لأكبر ثلاث شركات معنية باستيراد الفيول إلى لبنان كافية للتدليل على حجم الأرباح التي جنتها هذه الشركات، ويمكن تحديد هذه الأرباح من خلال مقارنة سهلة مع ما يجري في بلدان أخرى، ومن خلال حجم القروض التي حصلت عليها هذه الشركات من مصارف لبنانية وتسديدها القسم الأكبر منها بـ 20% من قيمتها بعد انهيار الليرة، مؤكّداً وجود تقارير مفصّلة حول هذا الملف.

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الجمهورية

اعتبر وزير خدماتي أن شريحة واسعة من أصحاب المصالح تعرقل عودة الإنتظام الى قطاع حيوي لأنها مستفيدة من الأمر الواقع.

رأى مرجع روحي أن لبنان ليس ممسوكاً ولم يعد متماسكاً وحذّر من السقوط الكبير.

توقفت محاولة إدخال تعديلات كبيرة على قانون حسّاس، لئلّا تقلّص التعديلات من صلاحيات طائفة معنية.

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اللواء

تبيّن لمطَّلعين أن شخصية غير زمنية تقف على رأس تحركات في بلد قريب، كانت محسوبة سابقاً على النظام القائم!

حسب تقارير صندوق النقد، فإن الهدر على الكهرباء تجاوز الـ45 مليار دولار، مع الفوائد.

اختلفت التقديرات المبتناة على معلومات وردت من نيويورك أن اهتمام الخماسية كاد يتراجع إلى درجة خطيرة في ما خص لبنان، في المرحلة الراهنة..

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نداء الوطن

تتباهى وزيرة سابقة بتدخّلها لصالح مشارك في مناقصة ستجرى لقطاع حيوي في زحلة والبقاع وبإبعاد من يدير هذا القطاع تاريخياً. وتجاهر الوزيرة السابقة وتراهن على أنها لن تخسر الرهان. يذكر أنّ دفتر الشروط الذي تابعت الوزيرة تفاصيل بنوده، تشوبه علّة وهي أنّ البند الجزائي الذي سيترتّب على الفائز إن أخلّ أو فشل في تنفيذ شروط العقد خمسمئة مليون ليرة لبنانية فقط أي ما يوازي خمسة آلاف دولار لا غير.

يتردّد أنّ مؤسسة كهرباء لبنان نقلت اعتمادات في موازنة المؤسسة للعام 2023 بقيمة 600 مليار ليرة خلافاً لرأي وزارة المالية لدفع مساعدة لمستخدمي المؤسسة تبلغ 3 رواتب إضافية إضافة إلى المساعدات التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تبلغ 7 رواتب.

على رغم الانهيار الذي يضرب القطاع الصحي يقوم عدد من المستشفيات الكبيرة في بيروت بشراء مستشفيات صغيرة موجودة في الاطراف..

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البناء

قال مسؤول خليجي سابق إنّ عدم ضمّ ملف الرئاسة اللبنانية أسوة بالملف اليمني إلى التعاون السعودي الإيراني يعود من زاوية إيران إلى أن حزب الله لم يطلب ذلك، بينما من الزاوية السعودية فهو ناتج عن معرفة السعودية بالخطة الأميركية بربط ملف الرئاسة بأمن الحدود الجنوبية، وتخشى السعودية أن تسجل التنازلات الإسرائيلية اللازمة لضمان الهدوء جنوباً أميركياً كفواتير في الحساب السعودي لقاء المطالبة بالتطبيع.

قال دبلوماسي خليجي مخضرم إنّ الإصرار القطري على لعب دور منافس للسعودية تحت المظلة الأميركية في لبنان وسورية لا تغطيه التأكيدات عن تنسيق غير قائم بين الرياض والدوحة. ويعرف القطريون أن تكرار بعض الإعلاميين اللبنانيين لها لا يمنحها مصداقية، داعياً قطر الى وضع علاقاتها وإمكاناتها بتصرّف السعودية في البلدين والانسحاب من لعب الأدوار المضاربة إثباتاً لحسن النيات وحرصاً على وحدة الموقف الخليجي تحت القيادة السعودية.

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الأنباء

تقاطع دولي - اقليمي مطلوب لإحداث الخرق لبنانياً، ومن دونه لن يكون هناك أي تقدم.

قفزات اقتصادية هائلة تشهدها المنطقة وبغالبيتها لبنان خارجها ما سيترك انعكاسات سيئة في المستقبل.

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