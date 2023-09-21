بالصور - باسيل بحث مع السفير القطري في آخر المستجدات

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة قطر في لبنان، حيث نقل السفير سعود تحيات أمير دولة قطر الأمير تميم بن آل ثاني ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لباسيل.

