بالفيديو - اطلقوا النار عليه في بلدة برقايل - عكار

ردّ عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في حديث الى "اذاعة لبنان الحر" : "أظنّ أن هذا السجال اصبح خارج سياقه وليس هذا الحل الذي ينشده اللبنانيون الذين يريدون إنتخاب رئيس في أسرع وقت، ويريدون انتظام عمل المؤسسات من جديد، وحكومة تستطيع عمل إصلاحات جذرية في بنية الإقتصاد، لأن الحالة المعيشية والإجتماعية سيئة جدا". وقال: "الحوار هو إضاعة للوقت وإمعان في تعطيل الرئاسة"، مشددًا على أنّ "الدستور يوجب علينا أن ننتخب رئيسًا للجمهورية".
اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "بتاريخ 21 / 9 / 2023، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ض.) في بلدة كفرتبنيت - النبطية وشقيقه (ح.ض.) في بلدة بيت مري - جبل لبنان لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من حشيشة الكيف والكوكايين، ومعدات تستخدم في توضيب المواد المخدرة، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
جعجع: لتنفيذ العدالة وإحقاق الحقّ في قضية الحصروني