مجموعة من المتظاهرين اقتحمت مؤسسة كهرباء لبنان

اشار رئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الى ان اللامركزية الادارية هي مطلب لكل اللبنانيين، ولا يمكن تنفيذ الانماء المناطقي من دون اللامركزية. واكد بان الصندوق الائتماني يؤمن الازدهار في البلد.



