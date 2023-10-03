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محليات

لقاء ثنائي لبناني قطري في الدوحة

2023-10-03 | 02:43
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لقاء ثنائي لبناني قطري في الدوحة
لقاء ثنائي لبناني قطري في الدوحة

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن بوزير البلدية في دولة قطرالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، و جرى التباحث في العلاقات الزراعية بين البلدين و سبل تطويرها, وثمن الحاج حسن الدور الذي يلعبه السبيعي في انجاح اكسبو قطر و ايضا في القطاع الزراعي بشكل عام في قطر ، لافتاً الى حجم التبادل بن البلدين الذي يطمح ان يزداد على المستوى الزراعي ضمن اعلى المواصفات و المعايير المطلوبة من جميع الدول العربية و العالمية.

فيما عقد الوفد اللبناني المشارك في افتتاح "اكسبو قطر 2023" برئاسة معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بحضور السفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح بري ، المدير العام للاقتصاد و التجارة الدكتور محمد ابو حيدر و مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ، اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء السوري السابق عادل سفر ، و مدير عام منظمة "اكساد" المهندس نصرالدين العبيد وجرى البحث في تعزيز العلاقات الزراعية بن البلدين بالاضافة الى المشاريع المشتركة بين لبنان و منظمة أكساد و سبل تطويرها. 
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اكسبو قطر 2023

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