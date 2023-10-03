لقاء ثنائي لبناني قطري في الدوحة
التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن بوزير البلدية في دولة قطرالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، و جرى التباحث في العلاقات الزراعية بين البلدين و سبل تطويرها, وثمن الحاج حسن الدور الذي يلعبه السبيعي في انجاح اكسبو قطر و ايضا في القطاع الزراعي بشكل عام في قطر ، لافتاً الى حجم التبادل بن البلدين الذي يطمح ان يزداد على المستوى الزراعي ضمن اعلى المواصفات و المعايير المطلوبة من جميع الدول العربية و العالمية.
فيما عقد الوفد اللبناني المشارك في افتتاح "اكسبو قطر 2023" برئاسة معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بحضور السفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح بري ، المدير العام للاقتصاد و التجارة الدكتور محمد ابو حيدر و مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ، اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء السوري السابق عادل سفر ، و مدير عام منظمة "اكساد" المهندس نصرالدين العبيد وجرى البحث في تعزيز العلاقات الزراعية بن البلدين بالاضافة الى المشاريع المشتركة بين لبنان و منظمة أكساد و سبل تطويرها.