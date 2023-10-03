لقاء ثنائي لبناني قطري في الدوحة

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن بوزير البلدية في دولة قطرالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، و جرى التباحث في العلاقات الزراعية بين البلدين و سبل تطويرها, وثمن الحاج حسن الدور الذي يلعبه السبيعي في انجاح اكسبو قطر و ايضا في القطاع الزراعي بشكل عام في قطر ، لافتاً الى حجم التبادل بن البلدين الذي يطمح ان يزداد على المستوى الزراعي ضمن اعلى المواصفات و المعايير المطلوبة من جميع الدول العربية و العالمية.