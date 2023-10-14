جنبلاط ينعي الشهيد عصام عبد الله: كم القافلة طويلة

رحمة الله عليك يا شهيد الصحافة يا شهيد الحقيقة .كم القافلة طويلة من شرين ابو عاقلة الى عصام عبدالله لهؤلاء الفدائيين الذين تغتالهم اسرائيل لاخفاء جرائمها #الصحافة pic.twitter.com/gZS4rMVtAW
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 14, 2023
رحمة الله عليك يا شهيد الصحافة يا شهيد الحقيقة .كم القافلة طويلة من شرين ابو عاقلة الى عصام عبدالله لهؤلاء الفدائيين الذين تغتالهم اسرائيل لاخفاء جرائمها #الصحافة pic.twitter.com/gZS4rMVtAW
سمر ابو خليل : يا وجع القلب يا عصام عبد الله .. الصح ان "اسرائيل" اغتالت عصام و نحن حنبقى العين التي سترصد اجرامكم وتظهر الحقيقة