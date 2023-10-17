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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

2023-10-17 | 07:42
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الإعلام زياد مكاري قبل ظهر اليوم في السرايا.

وقال مكاري :" تم البحث في الأوضاع في الجنوب والمنطقة، وكيفية التعاطي إعلاميا في هذه المرحلة الدقيقة من قبل الحكومة ومن قبل وسائل الإعلام. هذا الموضوع سيكون موضع بحث في اجتماع سندعو اليه في وزارة الاعلام لتنظيم العمل في هذه المرحلة الصعبة في الوقت الحاضر."

وإجتمع  رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب .

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب ميشال ضاهر الذي قال بعد:" تحدثنا عن الملحقين الاقتصاديين، ومسألة تعيينهم وضرورة ان يعملوا أكثر على الموضوع التوجيه والارشاد الزراعي لتحديد الأصناف المطلوبة في الخارج.

كما إجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بالانابة  وسيم منصوري وبحث معه الاوضاع المالية والاستقرار النقدي.
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

محليات

نجيب ميقاتي

السراي الحكومي

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Aljadeed
عناصر الدفاع المدني يواصلون البحث عن مفقودين تحت انقاض المبنى السكني المنهار في المنصورية .. لمتابعة البث المباشر:
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