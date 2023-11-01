جورج شاهين : عملية الترانسفير هي نهاية القضية

مصادر مطلعة على مواقف الحزب لـ "الجديد" : كل التحليلات عن رفض حزب الله التمديد لقائد الجيش هي في خانة الإجتهادات وحين يقررُ الحزبُ خِيارَه سيعلِنُهُ على المَلأ