قوى الأمن: توقيف 3 مروّجي مخدّرات في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 30/10/2023 في محلة أبي سمراء- طرابلس، من توقيف كل من: م.ب. (مواليد عام 1999، لبناني) أ. م. (مواليد عام 2004، سوري) م. ا. ف. (مواليد عام 2005، سوري)

بتفتيشهم، ضَبَطَت بحوزتهم:

12 طبّة زنة 12 غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"

150 غ. من حبوب "الكبتاغون"

880 غ. من مادة "حشيشة الكيف"

10 غ. قائم من مادة "الماريجوانا"

16 حبّة من مادة "الترامادول"

78 حبّة من مادة "الترامال"

ميزان حسّاس، و3 هواتف خلويّة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.