الأمطار لم تصل بعد... إليكم طقس بداية الأسبوع!

فيما أوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان الاحد مشمس إلى قليل الغيوم، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة الّتي هي فوق معدّلاتها، وانخفاض إضافي بنسبة الرّطوبة. تبقى الرّياح ناشطة خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، مع احتمال أن تكون محمَّلة بطبقات من الغبار".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة لكنّها تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة، يرافقها ارتفاع بنسبة الرّطوبة".