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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-11-06 | 00:45
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

"اللواء" : أسهم مرشح رئاسي ارتفعت على إيقاع التطورات الإقليمية الأخيرة

النهار

قال قيادي عسكري سابق ونائب سابق إن عمليات المنظمات الفلسطينية على الحدود هي انتهاك لسيادة لبنان توجب العقاب، “ولو كنا في الزمن الصعب وغير المناسب للادلاء بهكذا أحاديث”.

 

يقول البعض إن مواقف مرجع سياسي من خطاب السيّد نصرالله وحزب الله عموماً فرضته ظروف المرحلة لكنه حيّر بيئته الحاضنة ولم يهضموه بفعل ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي

 

استأثر بالانتباه كلام مرجع نيابي بارز عن انتشار عناصر مسلحين من حركته على امتداد الحدود في الجنوب في هذا التوقيت بالذات.

 

يتجه بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي إلى إلغاء القداس الاحتفالي الذي كان مقرراً لإطلاق احتفالات مرور 200 سنة على نشأة كنيسة الروم الملكيين بسبب الأوضاع في غزة وفي المنطقة عموماً.

 

علمت “النهار” أن #البابا فرنسيس الذي التقى بطاركة الشرق الكاثوليك في ختام أعمال السينودس سألهم عن الاصلاحات التي يجب أن يقوموا بها في مؤسستهم الكنسية، وعن أسباب عدم المضي بها.

 

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الجمهورية

 

يؤكد مسؤولون في فريق سياسي أنّ هناك ٣ أطراف فاعلين يعارضون ملء فراغ بالتمديد في أحد المواقع الحساسة.

 

أبدى مرجع سياسي قرفه من  الصغائر الداخلية التي تتقزّم إزاء ما يجري في الجنوب وغزة.

 

بينما تحتاج الدولة إلى مداخيل، تستمر في إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان حارِمة الخزينة من الأموال ومعطّلة مصالح اللبنانيين.

 

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اللواء

 

إكتفى سفير دولة عربية بإحياء ذكرى اليوم الوطني لبلاده في إحتفال محدود في السفارة، بعدما ألغى كل ترتيبات الإستقبال الرسمي في أحد فنادق العاصمة!

 

فوجئ رئيس حزب مسيحي باللقاء المفاجئ لقطبين مسيحيين متخاصمين، وإتفاقهما على موقف واحد لإقصاء شخصية كانت تتقدم صفوف المرشحين لرئاسة الجمهورية حتى الأمس القريب!

 

إرتفعت أسهم مرشح رئاسي على إيقاع التطورات الإقليمية الأخيرة، وتقدم فريقه في مواقع سياسية محلية وخارجية مؤثرة!

 

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نداء الوطن

 

ينشط وزير الاتصالات سياسياً لعرض صيغة معدلة لمشروع العقد لمرفق الخدمات البريدية على مجلس الوزراء في جلسته القادمة يزعم أنّها اخذت ملاحظات ديوان المحاسبة بالاعتبار.

 

يقول مراقبون إنّ موكب حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري بات يذكّر بموكب الحاكم السابق رياض سلامة.

 

حمّل حزب بارز مسؤولية البلبلة التي أعقبت خطاب أمينه العام، إلى بعض الاعلاميين والناشطين التابعين له من خلال تبني تحليلات وروايات سبقت الخطاب، ما دفعه إلى اعادة رسم سياسته الاعلامية وتحجيم عدد من الناشطين الذين يدورون في فلكه.

 

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البناء

 

قال مرجع سياسي بارز إن خطاب السيد حسن نصرالله التاريخي بحجم المتابعة وموقعه من تشكيل المنطقة سياسياً وعسكرياً يستمدّ أهميته من كونه معاكساً لسياق الخطابات المشابهة في ظروف المعارك ينتهي دائماً بمعادلات ردع تستند إلى تفعيل استخدام فائض القوة وتحمّل السيد تبعات عدم تلبية المشاعر الملتهبة التي كانت تنتظر منه إعلان الحرب المفتوحة او انظروا اليها تحترق ليترك التفاعلات والتداعيات في ساحات عربية وغربية وفي مساحة العلاقات الأميركية والإسرائيلية ناقلاً معركته لمواجهة الأميركي كصاحب قرار في وقف الحرب، وهي معركة نقاط لا ضربة قاضية.

 

قالت مصادر أمنية إقليمية إن لديها معلومات مؤكدة عن تبليغ الجانب الأميركي لحكومة الكيان أن المهلة لم تعد مفتوحة أمامه لإنجاز تقدّم نوعيّ على طريق السيطرة البرية على قطاع غزة وأن هذا الأسبوع يجب أن يحمل نتائج ميدانية بارزة كي يتسنى منح المزيد من الوقت لاستكمال المهمة في ظل وضع يزداد ضغطاً في الشارعين الغربي والعربي ومواقف تأخذ بالتبدل على الساحة الدولية، وأنه ما لم يحدث ذلك فيجب البدء بالبحث عن بدائل سياسية تقوم على استبعاد العملية البرية والقضاء على حماس.

 

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الأنباء

 

خطوة مستجدة على خط ملف داهم، فرضت الأحداث تأجيله، الا أن شروط تنفيذها لا يبدو أنها متوفرة حالياً.

 

لا تزال عقدة التمويل تشكل عائقاً أساسياً أمام اجراءات قد تضطر الدولة على اتخاذها في لحظات طارئة.

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