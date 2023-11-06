مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية : المواطنة هدى عبد النبي حجازي ​خضعت لعملية جراحية الليلة الماضية وحالتها مستقرة

نفى مدير عام العلاقات العامة والاعلام في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية رائف ضيا ما يتم تداولته عن حالة المواطنة هدى عبد النبي حجازي التي اصيبت امس بالغارة التي شنتها مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي امس والتي استهدفتها وعائلتها على طريق عيناتا - عيترون وادت الى استشهاد فتياتها الثلاثة ريماس وتالين ولَيان محمود شور وجدتهم سميرة عبدالحسين ايوب.

واكد ضيا ان حجازي البالغة من العمر 43 عاما خضعت لعملية جراحية الليلة الماضية وحالتها مستقرة .

وتمنى ضيا على وسائل الاعلام مراجعة مكتب العلاقات العامة والاعلام في المستشفى في حال الاستيضاح عن اي حالة مرضية داخل المستشفى وعدم نشر الاشاعات والاخبار غير المسؤولة.