مبارك آل عاتي لـ #الجديد: قرار الحرب في واشنطن وليس في "إسرائيل" والعلاقات العربية مع الولايات المتحدة تحتاج الى مزيد من الضغوط

معلومات "الجديد": لا صحة للكلام عن وساطة فرنسية بين حزب الله والولايات المتحدة الاميركية و"اسرائيل" ولا صحة عن ابلاغ الحزب الفرنسيين انه سيدخل في الحرب في حال الاجتياح البري لغزة