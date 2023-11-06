"حزب الله" ينعى شهيدَين جديدَين
صدر عن حزب الله "المقاومة الإسلامية" اليوم الإثنين، بياناً جاء فيه: "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً" - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم".
وأضاف البيان، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية تزف المقاومة الإسلامية الشهيد حسين لطفي سويد "مازن" من بلدة مركبا في جنوب لبنان".
وفي بيان آخر نعى حزب الله الشهيد محمد ملحم يوسف "مجاهد" من بلدة حام في البقاع.