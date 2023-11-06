"حزب الله" ينعى شهيدَين جديدَين

وأضاف البيان، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية تزف المقاومة الإسلامية الشهيد حسين لطفي سويد "مازن" من بلدة مركبا في جنوب لبنان".

وفي بيان آخر نعى حزب الله الشهيد محمد ملحم يوسف "مجاهد" من بلدة حام في البقاع.