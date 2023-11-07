بالصورة - المبنى الذي استهدفه العدو الاسرائيلي منذ قليل في بلدة ياطر الجنوبية

إدي معلوف لـ الجديد: هوكشتاين أتى الى لبنان لإيصال رسائل كانت قد وصلت سابقاً وما يحصل في الجنوب هدفه الردع أكثر مما هو الهجوم

إدي معلوف لـ الجديد: هوكشتاين أتى الى لبنان لإيصال رسائل كانت قد وصلت سابقاً وما يحصل في الجنوب هدفه الردع أكثر مما هو الهجوم

إدي معلوف لـ الجديد: هوكشتاين أتى الى لبنان لإيصال رسائل كانت قد وصلت سابقاً وما يحصل في الجنوب هدفه الردع أكثر مما هو الهجوم

النائب السابق إدي معلوف لـ الجديد: نتمنى وقف إطلاق النار على غزة ومن الواضح ان الإسرائيلي لم يستطع الوصول الى أي انجاز سوى التدمير