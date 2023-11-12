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محليات

سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى 14 شهيداً

2023-11-12 | 06:30
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سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى 14 شهيداً
سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى 14 شهيداً

صدر عن سرايا القدس - كتيبة جنين البيان التالي:

"كتيبة جنين تزف ثلة من مجاهديها وأبناء شعبها الذين ارتقوا خلال عدوان الإحتلال الأخير على مدينة جنين ومخيمها
بكل آيات الجهاد والانتصار والاعتزاز، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ثلة من قادتها ومجاهديها وأبناء شعبها الأبطال الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين
الشهيد المجاهد: محمد ناصر حسن مطاحن (30 عاما)، أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جنين
الشهيد المجاهد: أيهم محمد ابراهيم عامر (23 عاما)
الشهيد المجاهد: رأفت عقل عمر أبو عقل (21 عاما)
الشهيد المجاهد: ثائر محمد مرعي أبو قطنة (23 عاما)
الشهيد المجاهد: أحمد تيسير محمود أبو قطنة (22 عاما)
الشهيد المجاهد: محمد طارق حسين فايد (19عاما)
الشهيد المجاهد: أحمد محمود شفيق خلف (18 عاما) 
الشهيد المجاهد: إبراهيم حسن ظاهر عباهرة (25 عاما) 
الشهيد المجاهد: لطفي صايل حويطي (15 عاما)
الشهيد البطل: محمود حسين علي أبو الندى (47 عاما)
الشهيد البطل: محمد عبد الكريم الصباغ (30عاما)
الشهيد البطل: محمد يوسف عزام زايد (15 عاما)
الشهيد البطل: قيس رائد جمال دويكات (14 عاما)
الشهيد البطل: معتصم فواز عيسى (32عاما)".
 
سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى 14 شهيداً

محليات

سرايا القدس

جنين

صدر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

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