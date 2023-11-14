الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

بيان صادر عن عائلة غبريال المر..ماذا في تفاصيله؟

2023-11-14 | 02:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيان صادر عن عائلة غبريال المر..ماذا في تفاصيله؟
بيان صادر عن عائلة غبريال المر..ماذا في تفاصيله؟

أصدرت عائلة غبريال المر البيان التالي:

انتشر مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام خبرٌ حول قيام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري بتعيين حارس قضائي على "مشروع الزعرور".
 
إن هذا القرار يشوبه مخالفات أهمها:
 
1) إن هذا القرار صادر عن مرجع غير مختص، كونه لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية بتعيين حارس قضائي على شركة.
 
2) وما يُضاعف من عدم قانونية هذا القرار، صدوره عن قاض رفعت يده عن التحقيق بحكم تقديم شركة الزعرور ضده دعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورغم علمه بهذه الدعوى.
 
3) منذ تقديم هذه الدعوى والقاضي غسان الخوري مصرّ على مراعاة السيدين ميشال وكارل المرّ وهما يملكان فقط 11% من أسهم الشركة. فبعد اتخاذ عدّة قرارات كيدية قام بتعيين حارس قضائي على شركة الزعرور هو نفسه من أعد التقرير المستند اليه. وللمفارقة فهذا الحارس القضائي ليس إلّا أحد مدققي الحسابات في إحدى شركات السيد ميشال المرّ.

وبناءً على ما ورد أعلاه فإن شركة الزعرور بصدد تقديم جميع المراجعات والدعاوى اللازمة لوضع حدٍّ لهذا المسار الذي يتجاوز كل الأصول والقوانين ويُسيء إلى سمعة الشركة ويقضي على موسم التزلّج.
وعليه نطلب من القاضي غسان الخوري التوقف عن التدخل في هذه الدعوى، ونناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش العمل على وقف جميع هذه التجاوزات.
 
بيان صادر عن عائلة غبريال المر..ماذا في تفاصيله؟

محليات

بيان

غبريال المر

عائلة غبريال المر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - الأمطار أغرقت طريق المطار صباحاً
اللواء: ما يدور في الفلك السياسي يدل على الجهل المطلق بمصلحة الجيش والوطن

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023