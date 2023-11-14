ارجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب ولقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الحاضرين

أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها اليوم في السرايا، لعدم اكتمال النصاب، ولم يتم تحديد موعد جديد للجلسة بعد.

