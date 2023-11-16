حزب الله: استهدفنا موقع هرمون بالأسلحة المناسبة ‏





بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:25 من بعد ظهر يوم الخميس 16-11-2023 موقع هرمون بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 16-11-2023 م ‌‎ ‎

‏02 جمادى الأول 1445 هـ