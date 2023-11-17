منخفض جوي نهاية الأسبوع ... أمطار طوفانية ورياح عنيفة وثلوج على 2000 متر

اما في الفترة المسائية ومع اقتراب المنخفض الجوي تشتد غزارة الامطار وتنشط الرياح لتصل الى 65 كم/س، تتشكل السيول على الطرق (تحذير من اقتلاع الأشجار، واللوحات الإعلانية، وألواح الطاقة الشمسية، وارتفاع موج البحر، وانجراف التربة)، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، ويستمر حتى صباح يوم السبت حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة يحمل معه أمطارا غزيرة، تكون طوفانية أحيانا بدءا من فجر يوم الأحد، مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز ال 80 كلم/س، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالا مع امطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، ويحتمل ان تكون مترافقة مع برق ورعد، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة (ضمن معدلاتها الموسمية)، يتحسن الطقس تدريجيا خلال فترة بعد الظهر حيث يتحول الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات .

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة (ضمن معدلاتها الموسمية) وهطول أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق وعد. اما في الفترة المسائية ومع اقتراب المنخفض الجوي تشتد غزارة الامطار وتنشط الرياح لتصل الى 65 كم/س، تتشكل السيول على الطرق (تحذير من اقتلاع الأشجار، واللوحات الإعلانية، وألواح الطاقة الشمسية، وارتفاع موج البحر، وانجراف التربة)، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.

الأحد: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية)، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة تتحول الى سيول جارفة مترافقة مع عواصف رعدية وتساقط حبات البرد. تشتد سرعة الرياح لتصل الى 85 كم/س بخاصة شمال البلاد ويحذر من ارتفاع موج البحر، تنخفض الحرارة الدنيا ليلا حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2400 متر، ويتدنى مستوى تساقطها فجر الإثنين لتصل الى ارتفاع 2000 متر.

الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية (دون معدلاتها الموسمية)، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة وتتشكل السيول الجارفة على الطرق، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد. تشد سرعة الرياح لتصل الى 95 كم/س شمال البلاد، ويحذر من ارتفاع موج البحر، كما تتساقط الثلوج بدءا من 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليصل الى ارتفاع 1800 متر صباحا. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر ثم يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا مع انفراجات واسعة.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 53 كم/س، تنشط شمالا لتصل الى 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب وهطول الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل : بين 65 و95 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,11

-ساعة غروب الشمس: 16,34