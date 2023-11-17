مجلس شورى الدولة أبطل قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الإستجواب في ملف إنفجار المرفأ
مجلس شورى الدولة أبطل قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الإستجواب في ملف إنفجار المرفأ
أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس بناء على تقرير القاضي كارل عيراني، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ واصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن القاضي طارق البيطار.