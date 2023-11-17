القوات اللبنانية تستنكر الادعاء على ليال الاختيار وتطلب سحب المذكرة فوراً

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

تستنكر الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الاستهداف المبرمج للإعلاميين في محاولة دائمة لكمّ الأفواه عن طريق الإرهاب الفكري حينا، واستخدام بعض القضاء أحيانا، وآخر الممارسات البوليسية مذكرة البحث والتحري التي صدرت بحق الإعلامية ليال الاختيار.