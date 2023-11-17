القوات اللبنانية تستنكر الادعاء على ليال الاختيار وتطلب سحب المذكرة فوراً
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
تستنكر الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الاستهداف المبرمج للإعلاميين في محاولة دائمة لكمّ الأفواه عن طريق الإرهاب الفكري حينا، واستخدام بعض القضاء أحيانا، وآخر الممارسات البوليسية مذكرة البحث والتحري التي صدرت بحق الإعلامية ليال الاختيار.
وتطلب الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" سحب هذه المذكرة فورا، ووقف التعديات على الإعلاميين، وإذا كان من ملاحقة يجب ان تتم، فهي ملاحقة من يهدر دم الإعلاميين، كما ملاحقة من يسعى إلى تغيير النظام اللبناني من نظام تعددي حرّ، إلى نظام آحادي ديكتاتوري.