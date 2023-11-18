مراسل الجديد : قصف إسرائيلي على أطراف الخيام ( وطى الخيام )

مراسل #الجديد : أطراف بلدات بليدا و الخيام و برج الملوك وكفرشوبا تعرضت لقصف من قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف الثقيلة تخللها إلقاء قنابل ضوئية منذ منتصف الليل حتى ساعات الفجر الأولى