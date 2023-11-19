بالصور - مواطنون يُحتجَزون بسياراتهم بسبب الأمطار والدفاع المدني يتدخل

كما عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على جسر الفيدار-جبيل.

هذا وقام الدفاع المدني بإزالة صخور جراء سقوطها على طريق عام حبوب-جبيل، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.