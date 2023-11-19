بالصور - مواطنون يُحتجَزون بسياراتهم بسبب الأمطار والدفاع المدني يتدخل
عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب ثمانية سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في عمشيت-جبيل.
كما عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على جسر الفيدار-جبيل.
هذا وقام الدفاع المدني بإزالة صخور جراء سقوطها على طريق عام حبوب-جبيل، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.