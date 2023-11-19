بسبب الأمطار الغزيرة.. إنهيار صخري وترابي يقطع طريق الضنية - الهرمل والأهالي يناشدون إعادة فتحها



أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول في الضنية منذ ساعات الصباح، تسببت في انهيار صخري وترابي على الطريق المؤدية من بلدة بقرصونا إلى منطقة جرد مربين وسد بريصا في أعالي جرود الضنية، عند محلة القلعة. إضافة إلى انقطاع الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل.