بالفيديو - تحية من #جورج_صليبي لـ #فيروز : هي الوعد لكل الأوطان.. بعد 75 سنة على النكبة كأنها تغني لأطفال فلسطين الآن

تحية من #جورج_صليبي لـ #فيروز : هي الوعد لكل الأوطان.. بعد 75 سنة على النكبة كأنها تغني لأطفال #فلسطين الآن#وهلق_شو#الجديد#فلسطين#جنوب_لبنان@salibi_georges pic.twitter.com/cjLMzlavIg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 19, 2023
تحية من #جورج_صليبي لـ #فيروز : هي الوعد لكل الأوطان.. بعد 75 سنة على النكبة كأنها تغني لأطفال #فلسطين الآن#وهلق_شو#الجديد#فلسطين#جنوب_لبنان@salibi_georges pic.twitter.com/cjLMzlavIg
كيف يبدو المشهد الصباحي من الجنوب؟
لتقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في الدوحة وزير المال القطري علي بن أحمد الكواري ، وذلك ضمن الجولة الرسمية التي يقوم بها سلام إلى الدوحة، تستمر ٤ أيام.